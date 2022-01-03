Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»
Тьяго Силва: «Никогда не думал, что проведу три года в «Челси»
Защитник продлил контракт
21:10
Фото: Goal.com
Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал пресс-службе клуба продление контракта с клубом еще на год.
«Играть за «Челси» – настоящее удовольствие. Я никогда не думал, что проведу три года в этом великом клубе, так что я очень доволен тем, что остаюсь еще на сезон.
Я хочу поблагодарить свою семью, клуб, Марину Грановскую, Романа Абрамовича за эту возможность.
Продолжу отдавать все силы на благо клуба и его фанатов, которые всегда меня поддерживали».
Силва перешел в «Челси» летом 2020-го году.
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