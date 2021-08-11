Тяжелое испытание для украинцев. Представляем все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

На этом этапе сыграют 12 команд





Роман Яремчук / Фото: twitter.com/Infernodluz

Представляем все матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграю восемь команд в пути чемпионов и еще четыре в пути представителей.



Пары плей-офф квалификации ЛЧ

Путь чемпионов

«Зальцбург» – «Брондбю»

«Динамо» Загреб – «Шериф»

«Янг Бойз» – «Ференцварош»

«Мальме» – «Лудогорец»

Путь представителей лиг

«ПСВ» – «Бенфика»

«Шахтер» – «Монако»

Отметим, что в пяти командах плей-офф будет украинский след. Если донецкий «Шахтер» говорит сам за себя, поскольку это один из лидеров УПЛ, то напомним, что «Шериф» тренирует Юрий Вернидуб, в «Лудогорце» играет Игорь Пластун, в «Бенфике» Роман Яремчук, Александр Зубков и Игорь Харатин в «Ференцвароше».

Напомним, ранее украинец Роман Яремчук дебютировал за португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов.