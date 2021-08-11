Тяжелое испытание для украинцев. Представляем все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Представляем все матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграю восемь команд в пути чемпионов и еще четыре в пути представителей.
Пары плей-офф квалификации ЛЧ
Путь чемпионов
«Зальцбург» – «Брондбю»
«Динамо» Загреб – «Шериф»
«Янг Бойз» – «Ференцварош»
«Мальме» – «Лудогорец»
Путь представителей лиг
«ПСВ» – «Бенфика»
«Шахтер» – «Монако»
Отметим, что в пяти командах плей-офф будет украинский след. Если донецкий «Шахтер» говорит сам за себя, поскольку это один из лидеров УПЛ, то напомним, что «Шериф» тренирует Юрий Вернидуб, в «Лудогорце» играет Игорь Пластун, в «Бенфике» Роман Яремчук, Александр Зубков и Игорь Харатин в «Ференцвароше».
Напомним, ранее украинец Роман Яремчук дебютировал за португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов.
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