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Тымчик: «Игра с «Барселоной» будет тяжелой вне зависимости от смены тренера»

Защитник – о матче с каталонцами
Футбол Украинская Премьер-лига
2 ноября 13:28
Тымчик: «Игра с «Барселоной» будет тяжелой вне зависимости от смены тренера»
Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Александр Тымчик рассказал об ожиданиях от игры с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Почему украинским командам так тяжело даются голы в Лиге чемпионов?

«Думаю, из-за того, что и у нас, и у «Шахтера» в группе хорошие команды. Тяжело забивать голы, но мы стараемся».

Говорят, что у нас слабый чемпионат. Согласен?

«Я бы так не сказал. Сейчас, как мне кажется, чемпионат набирает обороты. И не скажу, что он у нас легкий».

Что скажешь о матче с «Барселоной»?

«Я не думаю, что будет легкая игра, ведь у них хорошие и качественные футболисты. Была бы тяжелая игра вне зависимости от того, поменяли бы они тренера или оставили Кумана».

Многие говорят, что «Барселона» сейчас самая слабая за последние 10 лет…

«Да, все говорят, что они слабые и не могут взять очки. «Барселона» - это «Барселона», где хорошие и качественные футболисты. Причем, они таковыми были и 10 лет назад, и сейчас. Я бы не сказал, что «Барселона» - легкая команда».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».

Источник: SportArenaTV Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Барселона (футбол) Александр Тымчик

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