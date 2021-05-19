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Тымчик: «Тренеры пытаются все донести очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза»

Защитник сборной Украины – о подготовке к Евро-2020
Футбол Сборная Украины
19 мая 12:45
Тымчик: «Тренеры пытаются все донести очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза»
Александр Тымчик / фото - Динамо Киев от Шурика

Защитник сборной Украины Александр Тымчик в интервью пресс-службе УАФ поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

Только позитивные эмоции, интересно. Рады, что собрались в сборной, вызвали, готовимся к Евро.

Караваев помогает?

Конечно, каждый вечер теоретические занятия проводит. Все обсуждаем и готовимся только с позитивными эмоциями.

Как себя чувствуешь? 

Все хорошо, работаю на полную, на 100%. Слава богу, ничего не беспокоит. Конечно, у тренерского штаба не так много времени, пытаются все донести до игроков очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза.

Увеличение заявки повышает шансы попасть на Евро?

Да, конечно, слышал, что 26 игроков попадают. Будем работать и стараться попасть в эту заявку.  Конечно, хочется туда попасть. Думаю, каждый хочет быть в заявке, полететь с командой и показывать себя с лучшей стороны.

Напомним, Николай Матвиенко также рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020

Источник: Tribuna Михаил Рыбак
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Теги

Александр Тымчик сборная Украины (футбол)

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