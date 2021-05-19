Тымчик: «Тренеры пытаются все донести очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза»
Защитник сборной Украины Александр Тымчик в интервью пресс-службе УАФ поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
Только позитивные эмоции, интересно. Рады, что собрались в сборной, вызвали, готовимся к Евро.
Караваев помогает?
Конечно, каждый вечер теоретические занятия проводит. Все обсуждаем и готовимся только с позитивными эмоциями.
Как себя чувствуешь?
Все хорошо, работаю на полную, на 100%. Слава богу, ничего не беспокоит. Конечно, у тренерского штаба не так много времени, пытаются все донести до игроков очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза.
Увеличение заявки повышает шансы попасть на Евро?
Да, конечно, слышал, что 26 игроков попадают. Будем работать и стараться попасть в эту заявку. Конечно, хочется туда попасть. Думаю, каждый хочет быть в заявке, полететь с командой и показывать себя с лучшей стороны.
Напомним, Николай Матвиенко также рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020.
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