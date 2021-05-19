Тымчик: «Тренеры пытаются все донести очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза»

Александр Тымчик / фото - Динамо Киев от Шурика

Защитник сборной Украины Александр Тымчик в интервью пресс-службе УАФ поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

Караваев помогает?

Конечно, каждый вечер теоретические занятия проводит. Все обсуждаем и готовимся только с позитивными эмоциями.

Как себя чувствуешь?

Все хорошо, работаю на полную, на 100%. Слава богу, ничего не беспокоит. Конечно, у тренерского штаба не так много времени, пытаются все донести до игроков очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза.

Увеличение заявки повышает шансы попасть на Евро?

Да, конечно, слышал, что 26 игроков попадают. Будем работать и стараться попасть в эту заявку. Конечно, хочется туда попасть. Думаю, каждый хочет быть в заявке, полететь с командой и показывать себя с лучшей стороны.