Тымчик: «У меня было микроповреждение. Сейчас готовлюсь к Северной Македонии»
Защитник сборной Украины Александр Тымчик рассказал о своем состоянии после повреждения, а также – о подготовке к матчу второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Его слова передает пресс-служба УАФ.
Еще не разбирали игру Северной Македонии. Перед обедом у нас будет теоретическое занятие. На нем тренерский штаб даст нам конкретную информацию.
Как поднимаем боевой дух? Кто как. Кто-то слушает музыку, читает книги. Хотим забыть результат матча с Голландией. Мы профессионалы. До следующей игры осталось не так много времени. Готовимся с позитивным настроением.
Всегда приятно играть со зрителями. Даже в Амстердаме было немало наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. Это для футболиста дополнительная мотивация, когда ты слышишь, что тебя поддерживают с трибун.
У меня было микроповреждение. Сейчас уже все в порядке, работаю в общей группе и готовлюсь к матчу. А кого ставить в состав – будет решать тренерский штаб.
Также на вопросы журналистов ответил левый оборонец «сине-желтых» Эдуард Соболь.
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