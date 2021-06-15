Тымчик: «У меня было микроповреждение. Сейчас готовлюсь к Северной Македонии»

Александр Тымчик / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Александр Тымчик рассказал о своем состоянии после повреждения, а также – о подготовке к матчу второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Его слова передает пресс-служба УАФ.

Как поднимаем боевой дух? Кто как. Кто-то слушает музыку, читает книги. Хотим забыть результат матча с Голландией. Мы профессионалы. До следующей игры осталось не так много времени. Готовимся с позитивным настроением.

Всегда приятно играть со зрителями. Даже в Амстердаме было немало наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. Это для футболиста дополнительная мотивация, когда ты слышишь, что тебя поддерживают с трибун.

У меня было микроповреждение. Сейчас уже все в порядке, работаю в общей группе и готовлюсь к матчу. А кого ставить в состав – будет решать тренерский штаб.