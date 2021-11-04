У «Атлетико» – 0 ударов в створ ворот «Ливерпуля» в матче ЛЧ

Команда Симеоне всего нанесла по воротам соперник 4 удара

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В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Атлетико» (2:0).

Отметим, что мадридский клуб не нанес по воротам соперника ни одного удара в створ. Всего «Атлетико» 4 раза пробивал по воротам «Ливерпуля». «Ливерпуль» пробил по воротам соперника 17 раз, 6 из которых были в створ.

В турнирной таблице группы В «Атлетико» находится на 3-м месте с 4-мя очками. У «Ливерпуля – 1-е место и 12 очков, у «Порту» – 5 очков и вторая строчка, 1 балл у «Милана», и последнее место.