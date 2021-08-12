У «Барселоны» осталась серьезная задолженность перед Месси

«Сине-гранатовые» обязаны выплатить бывшему капитану солидную сумму

Лионель Месси / Фото - Getty Images

Нападающий Лионель Месси перешел в ПСЖ. Однако «Барселона» пока что полностью не рассчиталась с бывшим игроком.

Каталонский клуб должен аргентинцу около 40 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Сумма была прописана в завершившемся контракте 34-летнего футболиста с «Барселоной». Она должна быть выплачена в качестве бонуса за лояльность.

Ранее стало известно, сколько ПСЖ будет платить Месси.