Месси и ПСЖ ждет провал? В Париже собралось слишком много звезд – не факт, что «Галактикос 2» ждет успех
У «Барселоны» осталась серьезная задолженность перед Месси
«Сине-гранатовые» обязаны выплатить бывшему капитану солидную сумму
12:42
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий Лионель Месси перешел в ПСЖ. Однако «Барселона» пока что полностью не рассчиталась с бывшим игроком.
Каталонский клуб должен аргентинцу около 40 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Сумма была прописана в завершившемся контракте 34-летнего футболиста с «Барселоной». Она должна быть выплачена в качестве бонуса за лояльность.
Ранее стало известно, сколько ПСЖ будет платить Месси.
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