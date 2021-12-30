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У «Барселоны» сорвались переговоры с Дембеле. Он покинет команду

Француз станет свободным агентом
Футбол Примерa (Испания)
09:10
У «Барселоны» сорвались переговоры с Дембеле. Он покинет команду
Фото: Marca

«Барселона» не смогла договориться о продлении контракта с форвардом Усманом Дембеле.

Переговоры между сторонами сорвались и о новом соглашении договориться не удалось, сообщает Mundo Deportivo. Хотя ранее игрок намекал, что остается в команде.

Действующее соглашение рассчитано до конца сезон и, похоже, француз уйдет свободным агентом. В 2017-м году «Барселона» заплатила за него «Боруссии» Д 105+40 миллионов евро.

Из-за травм в этом сезоне он провел лишь пять матчей.

На него претендуют клубы АПЛ.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

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