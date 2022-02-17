У Бога ни одной желтой карточки в Серии А за 100 матчей. Он первый в 21-м веке с таким достижением

Вингер «Аталанты» очень миролюбив

Жереми Бога / Фото: Getty Images

Вингер «Аталанты» Жереми Бога установил уникальное достижение в чемпионате Италии, сообщает Squawka.

По информации источника, у Бога нет ни одной желтой карточки в Серии А. Матч против «Ювентуса» (1:1) стал 100-м в чемпионате Италии для вингера. Ранее никому в 21-м веке не удавалось провести 100 «чистых» матчей без предупреждений.

Мало того, это никому не удавалось с 1994-го года – с тех пор, когда ведется эта статистика.

Напомним, Бога перешел в «Аталанту» из «Сассуоло» этой зимой.