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У Чернігів доставили автомобіль швидкої допомоги, який передав Ярмоленко

Автомобіль доставив в Україну британський лікар
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:56
У Чернігів доставили автомобіль швидкої допомоги, який передав Ярмоленко
ФОТО: Суспільне

У Чернігів доставили автомобіль швидкої допомоги, який купив футболіст «Вест Гема» та збірної України Андрій Ярмоленко.

Автомобіль у третю міську лікарню Чернігова доставив британський лікар Алед Джонс.

За словами Ярмоленка, йому небайдужа доля співвітчизників і тому він намагається допомагати.

«Багато хто знає мене як спортсмена, що захищає честь країни на футбольному полі. Але перед усім, я громадянин держави, що боронить зараз свою незалежність у цей непростий час. І мені не байдужа доля своїх співвітчизників. Моє дитинство проходило в рідному Чернігові, саме там і розпочиналася моя кар’єра. Зараз місто напівзруйноване, у стані гуманітарної катастрофи. Багато чернігівців досі потребують нашої з вами допомоги».

Зазначимо, що британський лікар пробуде в Україні тиждень, за який спробує поділитися своїм досвідом з українськими колегами.

Нагадаємо, раніше Ярмоленко забив м'яч та віддав гольову передачу у матчі за молодіжку «Вест Гема».

Источник: Суспільне Карен Агабекян
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