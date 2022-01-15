Экс-тренер сборной Украины назвал главную причину увольнения Шевченко из «Дженоа»
У «Дженоа» и Шевченко возникли разногласия перед увольнением
Тренер надеялся на новичков
15 января 21:06
Фото: Genoa
У «Дженоа» и уже экс-тренера команды Андрея Шевченко возникли разногласия перед увольнением украинца.
За несколько часов до отставки тренер просил ускорить переход двух игроков – Надима Амири и Алексея Миранчука. Однако, по некоторым причинам генуэзцы не смогли удовлетворить требование наставника.
Спустя пару часов Шевченко был уволен. Клуб пока не объявил его сменщика. Вероятно, команду возглавит Бруно Лаббадия, который в последнее время работал в Германии.
«Дженоа» не выиграл ни одного матча в Серии А под руководством Шевченко.