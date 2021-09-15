У форварда «Динамо» есть предложения из Бельгии

Ибрагим Каргбо / Фото: Футбол 24

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо имеет предложения из Бельгии, сообщает его агент Дмитрий Селюк.

Сейчас все в порядке, нужно восстанавливать функциональное состояние. Месяц-полтора и он будет готов. Ибрагим – боец.

У него есть несколько предложений, в том числе из Бельгии, но травма приостановила все переговоры. Все-таки, это игрок молодежной сборной Бельгии – интерес к нему есть».