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У форварда «Динамо» есть предложения из Бельгии
Каргбо сейчас травмирован
Ибрагим Каргбо / Фото: Футбол 24
Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо имеет предложения из Бельгии, сообщает его агент Дмитрий Селюк.
«Ибрагим уже начал делать легкие пробежки. Думаю, 17 сентября у него будет МРТ и тогда он получит четкий план физической подготовки.
Сейчас все в порядке, нужно восстанавливать функциональное состояние. Месяц-полтора и он будет готов. Ибрагим – боец.
У него есть несколько предложений, в том числе из Бельгии, но травма приостановила все переговоры. Все-таки, это игрок молодежной сборной Бельгии – интерес к нему есть».
Напомним, вчера «Динамо» сыграло вничью с «Бенфмкой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.