«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Барселоны»
У форварда «Манчестер Юнайтед» есть условие для перехода в «Барселону»
Речь о длительности контракта
09:29
Фото: caughtoffside.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вскоре должен перебраться в «Барселону».
Уругваец хочет присоединится к испанскому клубу, но у него есть условие по длительности контракта. Как сообщает Daily Express, форвард хочет подписать краткосрочное соглашение.
Отметим, что по информации другого источника, каталонцы предложили Кавани контракт на полтора года с понижением зарплаты.
Напомним, молодой воспитанник «Барселоны» превзошел достижение Месси.
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