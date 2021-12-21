У форварда «Манчестер Юнайтед» есть условие для перехода в «Барселону»

Речь о длительности контракта

Фото: caughtoffside.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вскоре должен перебраться в «Барселону».



Уругваец хочет присоединится к испанскому клубу, но у него есть условие по длительности контракта. Как сообщает Daily Express, форвард хочет подписать краткосрочное соглашение.

Отметим, что по информации другого источника, каталонцы предложили Кавани контракт на полтора года с понижением зарплаты.

Напомним, молодой воспитанник «Барселоны» превзошел достижение Месси.