«Интер» планирует избавится от ряда игроков
У Хандановича обнаружили коронавирус
«Интер» ближайшие матчи проведет без основного голкипера
11:53
Самир Ханданович / Фото: facebook.com/Inter
«Интер» сообщил на своем официальном сайте еще об одном случае заражения коронавирусом.
Основной голкипер «нерадзурри» Самир Ханданович 17 марта сдал положительный тест на COVID-19. 36-летний словенец проведет карантин дома.
Генеральный директор «Интера» был госпитализирован из-за осложнений, связанных с заболеванием коронавирусной инфекцией.
Напомним, что миланский клуб планирует летом попрощаться с несколькими игроками.