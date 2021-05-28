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У хавбека «Вест Хэма» украли часы стоимостью 50 тысяч евро

Джесси Лингард попал в неприятную ситуацию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:59
У хавбека «Вест Хэма» украли часы стоимостью 50 тысяч евро
Джесси Лингард / фото - Eurosport

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард попал в очень неприятную историю.

У футболиста украли часы стоимостью в 50 тысяч фунтов, сообщает Goal. Это произошло в раздевалке команды во время домашнего матча против «Эвертона».

По информации, часы мог стащить один из работников стадиона у которого есть доступ к раздевалкам.

Напомним, опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс этим летом может перейти в МЮ.

Источник: soccer.ru Михаил Рыбак
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Вест Хэм Джесси Лингард

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