Лингард: «Я мог легко закончить с футболом на карантине. Мне нравилось сидеть на скамейке, а мысли были далеко»
У хавбека «Вест Хэма» украли часы стоимостью 50 тысяч евро
Джесси Лингард попал в неприятную ситуацию
14:59
Джесси Лингард / фото - Eurosport
Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард попал в очень неприятную историю.
У футболиста украли часы стоимостью в 50 тысяч фунтов, сообщает Goal. Это произошло в раздевалке команды во время домашнего матча против «Эвертона».
По информации, часы мог стащить один из работников стадиона у которого есть доступ к раздевалкам.
Напомним, опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс этим летом может перейти в МЮ.
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