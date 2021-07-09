У Луческу было предложение от швейцарского клуба

Тренер рассказал, почему не срослось

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил Blick, что едва не возглавил швейцарский «Сьон».

В следующую среду Ваша команда сыграет спарринг с «Сьоном».

«Мы сыграем еще раньше, в субботу, когда у нас поединок против «Серветта».

Но Вы ведь понимаете, почему я спросил Вас о «Сьоне»?

«Да, конечно. Но пандемия изменила все наши планы».

Впервые контакты между Вами и «Сьоном» были раньше, чем началась пандемия. О Вашем назначении говорили в декабре 2019 года.

«Это правда, что я очень ценю президента клуба Константина. Мы были на связи, но мое назначение не состоялось. Потом мы вновь заговорили об этом весной 2020 года, но из-за коронавируса чемпионат был прерван, все было приостановлено. Константин хотел, чтобы я приехал перед стартом сезона 2020/21. Он позвонил мне и сказал, что через четыре дня я должен быть в Сьоне, но так быстро приехать было невозможно из-за состояния здоровья. Все сорвалось, но при этом мы остались с ним в хороших отношениях».

Без коронавируса…

«Без него я бы тренировал «Сьон». Но было бы очень сложно продвинуть команды вперед и со временем улучшить ее».

Вы все еще успешный тренер, но к концу месяца Вам исполнится уже 76 лет. Думаете о пенсии?

«Нет. Я остановлюсь, когда у меня закончатся амбиции, мотивация и энтузиазм. Конечно, здоровье тоже должно соответствовать. Пока все эти элементы на месте, я буду продолжать тренировать».

В июне Луческу продлил контракт с «Динамо».