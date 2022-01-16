У «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за Почеттино

«Красные дьяволы» должны поспешить, если хотят заполучить аргентинца

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«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне может возглавить главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.



Но если «красные дьяволы» хотят видеть у руля аргентинца, им нужно поспешить. На Почеттино вышел еще один участник Лиги чемпионов, сообщает Sunday Telegraph.

Напомним, что форвард МЮ Антони Марсьяль отказался выйти в старте на матч с «Астон Виллой», в котором манкунианцы потеряли очки.