Многие игроки ПСЖ не понимают методов Почеттино
У «Манчестер Юнайтед» появился конкурент в борьбе за Почеттино
«Красные дьяволы» должны поспешить, если хотят заполучить аргентинца
10:08
Фото: media.az
«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне может возглавить главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.
Но если «красные дьяволы» хотят видеть у руля аргентинца, им нужно поспешить. На Почеттино вышел еще один участник Лиги чемпионов, сообщает Sunday Telegraph.
Напомним, что форвард МЮ Антони Марсьяль отказался выйти в старте на матч с «Астон Виллой», в котором манкунианцы потеряли очки.
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