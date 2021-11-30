У Мбаппе самое низкое место в голосовании «Золотого мяча» в карьере. Реакция чемпиона мира говорит сама за себя

Но француз все же поздравил с победой одноклубника Месси

Киллиан Мбаппе / Фото: Getty Images В голосование за «Золотой мяч» в 2021 году победил Лионель Месси, получив престижную награду уже седьмой раз в карьере.

У его одноклубника по ПСЖ Киллиана Мбаппе особого повода для радости не было – он занял самое низкое место в рейтинге с момента появления в листе в 2017 году. Чемпион мира стал девятым, в то время как ранее не опускался ниже седьмого места. Реакция француза говорит сама за себя – полное разочарование и злость: Напомним, что Месси после победы обратился к Роберту Левандовски.

Олег Шумейко-младший