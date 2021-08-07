У Месси нет договоренности с ПСЖ

Аргентинец еще не определился со своим будущим

Лионель Месси / фото - skysports.com

Нападающий Лионель Месси, покинувший «Барселону», еще не определился со своим будущим, утверждает Diario Sport.

У аргентинца нет предложений от каких-либо команд, а информация о договоренности с ПСЖ не соответствует действительности, пишет каталонское издание.

На данный момент стороны даже не ведут переговоры, однако в ближайшее время контакты с клубом из Парижа все же должны состояться.

Месси, который ушел из «Барсы» в связи с трудностями, возникшими при продлении контракта, хочет взвешенно обдумать все, прежде чем принять решение о своем будущем.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси согласовал с парижанами контракт по схеме «2+1».