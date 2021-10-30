У Месси за 5 матчей в чемпионате Франции ни одного результативного действия

Пока аргентинец забивает лишь в ЛЧ

Лионель Месси / Фото: Twitter

Форвард Лионель Месси пока не отличился ни одним результативным действием за ПСЖ в рамках чемпионата Франции.

В 5-ти матчах Лиги 1 у Месси нет голов и голевых передач. Он выходил на поле в матче с «Реймсом» (2:0), «Лионом» (2:1), «Ренном» (0:2) и «Марселем» (0:0).

Также во вчерашнем матче с «Лиллем» (2:1) главный тренер ПСЖ Мариусио Почеттино заменил Месси уже в перерыве.

Месси забивал за ПСЖ пока только в Лиге чемпионов – 1 гол в ворота «Манчестер Сити» и 2 мяча «Лейпцигу».

ПСЖ продолжает с большим отрывом лидировать в чемпионате Франции.