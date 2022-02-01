У Миколенко в «Эвертоне» появился еще один звездный одноклубник

«Ириски» подписали Деле Алли

Деле Алли / Фото: Twitter

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли перешел в «Эвертон», сообщает пресс-служба ирисок.

Это не аренда, а полноценный трансфер. Известно, что «Эвертон» заполучил Алли бесплатно, но выплата «Тоттенхэму» в размере 12-ти миллионов евро последует тогда, когда Алли проведет 20 матчей в составе команды, а еще 35-40 миллионов евро будут выплачены в случае больших достижений команды или игрока.

25-летний Алли выступал за «Тоттенхэм» с 2015-го года.

Напомним, в последний день трансферного окна «Эвертон» также арендовал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека и подписал контракт с новым главным тренером – Фрэнком Лэмпардом.

В «Эвертоне» выступает украинец Виталий Миколенко.