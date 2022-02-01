Официально. Лэмпард возглавил «Эвертон» Миколенко
У Миколенко в «Эвертоне» появился еще один звездный одноклубник
«Ириски» подписали Деле Алли
01 февраля 08:40
Деле Алли / Фото: Twitter
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли перешел в «Эвертон», сообщает пресс-служба ирисок.
Это не аренда, а полноценный трансфер. Известно, что «Эвертон» заполучил Алли бесплатно, но выплата «Тоттенхэму» в размере 12-ти миллионов евро последует тогда, когда Алли проведет 20 матчей в составе команды, а еще 35-40 миллионов евро будут выплачены в случае больших достижений команды или игрока.
25-летний Алли выступал за «Тоттенхэм» с 2015-го года.
Напомним, в последний день трансферного окна «Эвертон» также арендовал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека и подписал контракт с новым главным тренером – Фрэнком Лэмпардом.
В «Эвертоне» выступает украинец Виталий Миколенко.
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