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У Милнера есть два предложения из АПЛ

«Ливерпуль» пытается продлить контракт с полузащитником
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:09
У Милнера есть два предложения из АПЛ
Фото: Facebook Ливерпуля

Хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер еще не определился со своим будущим.

Мерсисайдцы готовы предложить Милнеру однолетнее соглашение. Также у Джеймса есть вариант с продолжением карьеры на Туманном Альбионе в другой команде. Инсайдер Николо Скира в своем Twitter сообщил, что у полузащитника есть два предложения от клубов элитного дивизиона чемпионата Англии.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0).

Олег Шумейко-младший
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