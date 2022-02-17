«Ливерпуль» готов продлить контракт с Милнером
У Милнера есть два предложения из АПЛ
«Ливерпуль» пытается продлить контракт с полузащитником
13:09
Фото: Facebook Ливерпуля
Хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер еще не определился со своим будущим.
Мерсисайдцы готовы предложить Милнеру однолетнее соглашение. Также у Джеймса есть вариант с продолжением карьеры на Туманном Альбионе в другой команде. Инсайдер Николо Скира в своем Twitter сообщил, что у полузащитника есть два предложения от клубов элитного дивизиона чемпионата Англии.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0).
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