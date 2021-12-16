У Мойеса 600 матчей в роли тренера в АПЛ. Больше лишь у трех наставников

«Вест Хэм» проиграл «Арсеналу»

Фото: WHFC

«Вест Хэм» в матче 17 тура АПЛ на выезде уступил «Арсеналу» (0:2).

Этот матч стал 600-м для тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса. Он четвертый тренер в истории АПЛ по количеству матчей во главе команд, сообщает сайт АПЛ.

Больше – лишь у трех экс-наставников. Это Харри Реднапп (642 матча), Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828 игр).

Мойес тренировал кроме «Вест Хэма» также «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».

Также Мойес в матче с «Арсеналом» установил антирекорд АПЛ.