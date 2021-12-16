Ярмоленко нужно бежать из «Вест Хэма». Мойес и так почти не дает украинцу времени, а тут еще и раскритиковал его
У Мойеса 600 матчей в роли тренера в АПЛ. Больше лишь у трех наставников
«Вест Хэм» проиграл «Арсеналу»
11:28
Фото: WHFC
«Вест Хэм» в матче 17 тура АПЛ на выезде уступил «Арсеналу» (0:2).
Этот матч стал 600-м для тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса. Он четвертый тренер в истории АПЛ по количеству матчей во главе команд, сообщает сайт АПЛ.
Больше – лишь у трех экс-наставников. Это Харри Реднапп (642 матча), Алекс Фергюсон (810) и Арсен Венгер (828 игр).
Мойес тренировал кроме «Вест Хэма» также «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».
Также Мойес в матче с «Арсеналом» установил антирекорд АПЛ.
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