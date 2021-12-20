«У нас были проблемы с подготовкой, люди взволнованы». Тухель недоволен, что игра с «Вулверхэмптоном» состоялась

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о целесообразности проведения матча с «Вулверхэмптоном» (1:1) в 18-м туре АПЛ на фоне того, что остальные игры переносили. Слова специалиста приводит ВВС.

Мы всей командой три часа провели в пути, потом обедали, а потом узнали о еще одном положительном тесте – у Жоржиньо.

Люди взволнованы, поскольку все были в одном автобусе, и обедали все тоже вместе. Очевидно, этого недостаточно для того, чтобы перенести матч, нам пришлось играть. Но нельзя требовать стопроцентной сосредоточенности, ее нельзя добиться, если ситуация неспокойная. А она была какой угодно, только не спокойной.

В полдевятого утра раздался стук, и последовали очередные тесты, о чем никто заранее не был предупрежден. Так что, мы теперь будем будить футболистов, которые хотят поспать подольше? Ну ладно.

Я выразил свое мнение. Я не могу сравнивать нашу ситуацию с другими. Она просто небезопасна. Мы говорим о защите игроков, но они не в безопасности. Я не удивлюсь, если после очередного тестирования будут выявлены новые зараженные. Как можно этого избежать, когда все в одном автобусе, когда все едят вместе, когда все проводят время вместе, словно ничего не происходит?

Меня не так волнуют следующие матчи, как волнует здоровье игроков. Сегодня мы выпустили Ковачича, который только вернулся после 10 дней с коронавирусом. Нам пришлось его выпустить, и кто несет за это ответственность? За нас сыграл Канте, тренировавшийся только один раз, Чалоба, который был на двух занятиях и, возможно, получил новую травму. Вот какова ситуация.

Но нам нужно продолжать работать, если нам скажут это делать»