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«У нас здесь не Россия». Народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту

Футболиста хотят привлечь к ответственности
Футбол Украинская Премьер-лига
19:38
«У нас здесь не Россия». Народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту
Евгений Селезнев / фото - FanDay

Народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook рассказал, что направил в Нацполицию заявление на форварда «Миная» Евгения Селезнева из-за его угроз журналисту:

«Евгений Селезнев должен быть наказан за свои угрозы в адрес журналиста! Направил в Нацполицию депутатское обращение по этому поводу.

Напомним, накануне в сети интернет опубликовали записи разговоров футболиста Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. На них ясно слышно, как футболист не просто позволял себе оскорбительные изречения в сторону журналиста, но и угрожал ему физическим насилием. Эти действия содержат признак уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 345 (1) и 348 (1).

Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно – угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.

P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг».

Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту, из-за того, что тот заявил о натянутой атмосфере внутри «Миная».

В закарпатском клубе уже сделали официальное заявление касательно этой ситуации.

Павел Харченко
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