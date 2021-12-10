«У нас здесь не Россия». Народный депутат обратился в полицию из-за угроз Селезнева журналисту

Евгений Селезнев / фото - FanDay

Народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook рассказал, что направил в Нацполицию заявление на форварда «Миная» Евгения Селезнева из-за его угроз журналисту:

Напомним, накануне в сети интернет опубликовали записи разговоров футболиста Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. На них ясно слышно, как футболист не просто позволял себе оскорбительные изречения в сторону журналиста, но и угрожал ему физическим насилием. Эти действия содержат признак уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 345 (1) и 348 (1).

Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно – угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.

P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг».