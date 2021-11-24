Бензема: «Надеюсь получить «Золотой мяч»
«У него достаточно аргументов для победы». Луиш Фигу назвал своего фаворите в борьбе за «Золотой мяч»
Церемония состоится 29-го ноября в Париже
24 ноября 20:51
Луиш Фигу / фото - Getty Images
Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу в интервью порталу Abola высказался о предстоящей церемонии вручения награды «Золотой мяч», а также назвал своего фаворита в этом году.
«Кто в номинантах? Их действительно много. В прошлом году Левандовски заслуживал победы, он остается одним из тех, кто ее заслуживает. Я бы отдал награду ему.
Затем постоянные претенденты: Криштиану и Месси. Бензема также провел хороший год, и у него достаточно аргументов для победы».
Церемония вручения награды пройдет 29-го ноября в Париже.
Напомним, известен новый обладатель трофея Golden Boy.
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