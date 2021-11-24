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«У него достаточно аргументов для победы». Луиш Фигу назвал своего фаворите в борьбе за «Золотой мяч»

Церемония состоится 29-го ноября в Париже
Футбол Примерa (Испания)
24 ноября 20:51
«У него достаточно аргументов для победы». Луиш Фигу назвал своего фаворите в борьбе за «Золотой мяч»
Луиш Фигу / фото - Getty Images

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу в интервью порталу Abola высказался о предстоящей церемонии вручения награды «Золотой мяч», а также назвал своего фаворита в этом году.

«Кто в номинантах? Их действительно много. В прошлом году Левандовски заслуживал победы, он остается одним из тех, кто ее заслуживает. Я бы отдал награду ему.

Затем постоянные претенденты: Криштиану и Месси. Бензема также провел хороший год, и у него достаточно аргументов для победы».

Церемония вручения награды пройдет 29-го ноября в Париже.

Напомним, известен новый обладатель трофея Golden Boy.

Михаил Рыбак
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Золотой мяч Луиш Фигу

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