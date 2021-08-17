Цыганык: «Петраков также вносил свои кандидатуры в заявку сборной Украины»
У Петракова не будет сроков контракта с УАФ. Его назначат и.о. главного тренера
О назначении вскоре объявят
11:47
Фото: УАФ
УАФ определилась с новым тренером сборной Украины.
Им будет нынешний наставник сборной Украины U-18 Александр Петраков. Правда, главным тренером он не будет.
Как утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter, Петракова назначат исполняющим обязанности главного тренера. У него не будет сроков контракта с УАФ.
Также отмечается, что в тренерский штаб войдет Андрей Анненков, который работал с Петраковым на победном ЧМ U-20 в 2019-м. На данный момент он работает в «Черноморце».
Также в штаб может войти Александр Шовковский, который был в штабе Андрея Шевченко.
О назначении должны объявить в ближайшее время.
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