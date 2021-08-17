У Петракова не будет сроков контракта с УАФ. Его назначат и.о. главного тренера

О назначении вскоре объявят

Фото: УАФ

УАФ определилась с новым тренером сборной Украины.

Им будет нынешний наставник сборной Украины U-18 Александр Петраков. Правда, главным тренером он не будет.

Как утверждает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter, Петракова назначат исполняющим обязанности главного тренера. У него не будет сроков контракта с УАФ.

Также отмечается, что в тренерский штаб войдет Андрей Анненков, который работал с Петраковым на победном ЧМ U-20 в 2019-м. На данный момент он работает в «Черноморце».

Также в штаб может войти Александр Шовковский, который был в штабе Андрея Шевченко.

О назначении должны объявить в ближайшее время.