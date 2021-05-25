Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

У Реброва конфликт с руководством «Ференцвароша»

Украинский тренер найдет новое место работы
Футбол Украинские легионеры
10:30
У Реброва конфликт с руководством «Ференцвароша»
Сергей Ребров / Фото: УНИАН

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров имеет конфликт с руководством венгерского клуба, сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, у украинского тренера разногласия с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовым.

Отмечается, что Ребров уже занимается поиском нового места работы на следующий сезон. Ранее Кубатов сообщал, что Ребров намеревался покинуть «Ференцварош» еще зимой.

Напомним, Ребров может возглавить турецкий гранд.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Сергей Ребров Ференцварош

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Футбол Украинские легионеры
12:31
Футбольный менеджер: «Представители АЕКа распрашивали о Реброве. Сказал им, что это топ-специалист»
Футбольный менеджер: «Представители АЕКа распрашивали о Реброве. Сказал им, что это топ-специалист»
Футбол В Европе
22 мая 14:39
Ребров может возглавить турецкий гранд
Ребров может возглавить турецкий гранд
Футбол В Европе
22 мая 12:25
Ребров может возглавить один из клубов ОАЭ
Ребров может возглавить один из клубов ОАЭ
Футбол Украинские легионеры
21 мая 08:37
Ребров в ближайшее время отправится на переговоры в АЕК
Ребров в ближайшее время отправится на переговоры в АЕК
Футбол Украинские легионеры
20 мая 20:31
Греческий АЕК не является приоритетным вариантом для Реброва
Греческий АЕК не является приоритетным вариантом для Реброва
Футбол Украинские легионеры
20 мая 16:45

Новости: Футбол

Шевчук: «В сборной Украины пошла смена поколений»
Шевчук: «В сборной Украины пошла смена поколений»
Евро-2020
13:32
«Вулверхэмптон» назначит экс-тренера «Бенфики»
«Вулверхэмптон» назначит экс-тренера «Бенфики»
Премьер-Лига (Англия)
13:25
Лукас Тэйлор: «Об интересе «Шахтера» узнал через СМИ»
Лукас Тэйлор: «Об интересе «Шахтера» узнал через СМИ»
Украинская Премьер-лига
13:10
Экс-игрок «Динамо»: «Буду сводить татуировку с изображением жены»
Экс-игрок «Динамо»: «Буду сводить татуировку с изображением жены»
Украинская Премьер-лига
12:56
Официально. Сборная Германии назначила нового главного тренера
Официально. Сборная Германии назначила нового главного тренера
Бундеслига (Германия)
12:55
Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»
Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»
Украинская Премьер-лига
12:38
Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Украинские легионеры
12:31
Яремчук покинет «Гент» летом – бельгийский источник
Яремчук покинет «Гент» летом – бельгийский источник
Украинские легионеры
12:11
«Думаю, в UEFA хватит понимания». Литва подтвердила, что не отправит молодежную сборную в Беларусь
«Думаю, в UEFA хватит понимания». Литва подтвердила, что не отправит молодежную сборную в Беларусь
В Европе
12:10
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
18
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55