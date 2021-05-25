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У Реброва конфликт с руководством «Ференцвароша»
Украинский тренер найдет новое место работы
10:30
Сергей Ребров / Фото: УНИАН
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров имеет конфликт с руководством венгерского клуба, сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, у украинского тренера разногласия с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовым.
Отмечается, что Ребров уже занимается поиском нового места работы на следующий сезон. Ранее Кубатов сообщал, что Ребров намеревался покинуть «Ференцварош» еще зимой.
Напомним, Ребров может возглавить турецкий гранд.
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