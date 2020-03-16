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У Родриго мышечная травма бедра
Форвард «Реала» пропустит матч с «Аталантой»
16 марта 12:58
Родриго / фото - Getty Images
Нападающий «Реала» Родриго попал в лазарет мадридского клуба, сообщает пресс-служба «сливочных».
По информации, футболист не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Врачи диагностировали у бразильца мышечную травму с поражением сухожилия в правой двуглавой мышце бедра.
Напомним, Азару грозит операция.