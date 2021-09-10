У «Руха» на просмотре находится бразильский защитник

С судьбой экс-центрбека «Интернасьоналя» определятся на следующей неделе

Фото: ФК Рух

В тренировочном лагере «Руха» уже несколько дней находится бразильский центральный защитник Роберто Роза.



Так как игрок находится в статусе свободного агента, для него трансферное окно не закрыто. В «Рухе» определятся с дальнейшей судьбой бывшего центрбека «Интернасьонала» на следующей неделе.

Напомним, что «Интер» получит 50% от суммы за последующую продажу Розы.