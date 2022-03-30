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У русни горит. Сборная Польши вышла на чемпионат мира

Братская Украине страна прошла Швецию
Футбол Чемпионат мира по футболу
13:43
У русни горит. Сборная Польши вышла на чемпионат мира
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

В финальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 сборная Польши обыграла Швецию и вышла в финальную стадию турнира.

Поляки решили исход встречи во втором тайме: по голу забили Левандовски и Зьелински.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче Польша должна была играть против россии, но страна-террорист исключена из всех международных соревнований на клубном уровне, и на уровне сборных.

Отбор на ЧМ-2022

Польша – Швеция 2:0

Голы: Левандовски, 49, Зелинськи, 72

Польша: Шченсны, Глик, Беднарек, Берешиньски, Зелиньски (Букса, 89), Шиманьски, Белик, Гуральски (Крыховяк, 46), Модер, Кэш, Левандовски.

Швеция: Ольсен, Крафт, Даниэльссон (Ибрагимович, 79), Линделеф, Аугустинссон, Кулусевски, Форсберг, Карлстрем (Сванберг, 67), Ольссон (Карлссон, 80), Квайсон (Эланга, 66), Исак.

Предупреждения: Гуральски (38), Модер (51), Левандовски (77), Белик (80), Исак (80), Кулусевски (90).

Петр Приходько
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Теги

Роберт Левандовски сборная Польши (футбол) сборная Швеции (футбол)

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