Матч «Удинезе» – «Салернитана» перенесен из-за коронавируса
У «Салернитаны» осталось лишь 10 дней. Клуб исключат из Серии А, если не будет выполнено одно условие
Необходимо найти нового владельца
21 декабря 19:54
Фото: Getty Images
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что «Салернитана» будет исключена из Серии А, если не найдет покупателя до 31 декабря. Его слова приводит Football Italia.
«Салернитана» покинет Серию А с 1 января 2022 года, если не найдёт нового покупателя в течение следующих 10 дней. Надеюсь, до этого не дойдёт, но по-прежнему убеждён, что это возможно. Моё уважение к городу Салерно и болельщикам команды остаётся безоговорочным, и я показал это, когда впервые затронул эту тему в мае. Я могу дать городу надежду, но не могу дать никаких обещаний. Я просто придерживаюсь того пути, по которому мы шли с самого начала».
В турнирной таблице Серии А «Салернитана» идет последней.
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