У «Шахтера» есть шансы? «Реал» проиграл 5 последних матчей командам из стран бывшего СНГ

«Сливочные» недооценивают соперников?

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Сегодня, 19 октября «Шахтер» в Киеве примет «Реал» в матче группового этапа ЛЧ.

В последние годы «сливочные» испытывают определенные проблемы в матчах с командами с постсоветского пространства.

В сезоне 18/19 «бланкос» играли в группе с московским ЦСКА и потерпели два поражения, одно из которых было особенно болезненным – подопечных Лопетеги разгромили в родных стенах «Бернабеу» со счетом 0:3. Выездную игру мадридцы проиграли минимально – 0:1.

Через два года, в кампании 20/21 «Реал» уже под руководством Зинедина Зидана встречался на групповом этапе с «Шахтером». Мадридцы также не справились с соперником, и «горняки» одержали две победы (2:0 и 2:3).

А последнее фиаско от клуба из страны бывшего СНГ пришлось на 28 сентября этого года. Домашний матч с «Шерифом» Юрия Вернидуба закончился триумфом команды из Тирасполя, которая смогла одолеть «сливочных» со счетом 2:1 на все том же «Бернабеу».

«Шахтер» сыграет с «Реалом» на «Олимпийском» в 22:00. Онлайн трансляция встречи.

Напомним, тренер «бланкос» Карло Анчелотти назвал Де Дзерби своим хорошим другом.