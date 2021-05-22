Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»
У «Шахтера» появился конкурент за игрока «Сассуоло»
Бога может оказаться во Франции
14:05
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога покинет команду летом.
Стороны не договорились о продлении контракта. Ивуариец сменит клуб.
На него претендует «Шахтер», который близок к подписанию тренера итальянцев Роберто Де Дзерби. Сам футболист подтвердил, что был бы не против последовать за тренером в другой клуб.
Также на Бога претендует «Лион», сообщает Le10Sport. Французы ищут замену Мемфису Депаю, который уйдет из команды.
Бога отыграл 26 матчей в минувшем сезоне, забив четыре мяча и сделав два ассиста.
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