У «Шахтера» появился конкурент за игрока «Сассуоло»

Бога может оказаться во Франции

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога покинет команду летом.

Стороны не договорились о продлении контракта. Ивуариец сменит клуб.

На него претендует «Шахтер», который близок к подписанию тренера итальянцев Роберто Де Дзерби. Сам футболист подтвердил, что был бы не против последовать за тренером в другой клуб.

Также на Бога претендует «Лион», сообщает Le10Sport. Французы ищут замену Мемфису Депаю, который уйдет из команды.

Бога отыграл 26 матчей в минувшем сезоне, забив четыре мяча и сделав два ассиста.