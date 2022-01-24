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У Шевченко был конфликт с Мальдерой. Итальянца не было в штабе украинца в «Дженоа»

Оба работали в сборной Украины
Футбол В Европе
13:17
У Шевченко был конфликт с Мальдерой. Итальянца не было в штабе украинца в «Дженоа»
Фото: УАФ

Стало известно, почему экс-тренера сборной Украины Андреа Мальдеры не было в штабе «Дженоа» Андрея Шевченко.

У тренеров был конфликт перед назначением украинца в итальянский клуб. Об этом сообщили ведущие «ТоТоТаке» Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский.

«Важно и то, что у него нет Мальдеры, человека, который водил игроков по полю. Вопрос в том, что Мальдеры, наверное, не будет с ним в сборной Польши. Между ними произошел конфликт».

«Я слышал две конкретные версии. Первая — это то, что Мальдера хотел начать самостоятельную карьеру, потому что он понял, что он может. И вторая версия — это то, что он был готов пойти в Дженоа только если он будет старшим помощником Шевченко. Ему этой опции не предоставили. Это же еще и определенная финансовая выгода».

Сообщалось, что Шевченко близок к назначению в сборную Польши.

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Андреа Мальдера сборная Польши (футбол)

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