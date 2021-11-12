У Шевченко было предложение от топ-клуба из Бундеслиги

Также у специалиста были варианты в АПЛ

Андрей Шевченко / фото - Eurosport

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже приступил к работе в качестве наставника «Дженоа».

Но в СМИ появилась информация, что у украинца были предложения и от других клубов. К тому же, ранее Павелко подтвердил, что сборная Турции приглашала специалиста к себе.

Как сообщает источник, у коуча были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» хотела видеть у себя украинца вместо Эдина Терзича, но Шевченко тогда работал со сборной, поэтому пост тренера достался Марко Розе.

Напомним, руководство «Дженоа» начало работу над трансферами Зинченко и Миколенко. Покупка последнего может влететь «грифонам» в копеечку.