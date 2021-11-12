Экс-полузащитник «Милана»: «Как игрок, Шевченко был большой занозой в заднице»
У Шевченко было предложение от топ-клуба из Бундеслиги
Также у специалиста были варианты в АПЛ
16:57
Андрей Шевченко / фото - Eurosport
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже приступил к работе в качестве наставника «Дженоа».
Но в СМИ появилась информация, что у украинца были предложения и от других клубов. К тому же, ранее Павелко подтвердил, что сборная Турции приглашала специалиста к себе.
Как сообщает источник, у коуча были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» хотела видеть у себя украинца вместо Эдина Терзича, но Шевченко тогда работал со сборной, поэтому пост тренера достался Марко Розе.
Напомним, руководство «Дженоа» начало работу над трансферами Зинченко и Миколенко. Покупка последнего может влететь «грифонам» в копеечку.
Комментарии 0