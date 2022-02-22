У Сикана был другой вариант вариант для перехода после того, как были подписаны документы с «Ганзой»

Даниил Сикан / Фото - Ганза Росток

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал в эфире телеканала «Футбол» о других вариантах перехода нападающего Даниила Сикана, помимо «Ганзы».

Наверное, в каком-то промежутке времени в чемпионате он нам пригодился бы. Видите, Траоре травмировался. Непонятно, как дальше будет с ребятами на его позиции.

С другой стороны, мы понимаем, что ему нужно играть. Он тоже изъявил желание попробовать себя в другом чемпионате, мы пошли ему навстречу.

Два-три варианта были, но они то возникали, то пропадали. Один возник вообще тогда, когда мы уже подписали документы с «Ганзой». Уже было поздно. Главное, чтобы он играл.