Сикан своим дебютным голом спас «Ганзу» от поражения претенденту на выход в первую Бундеслигу
У Сикана был другой вариант вариант для перехода после того, как были подписаны документы с «Ганзой»
Было уже поздно
Даниил Сикан / Фото - Ганза Росток
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал в эфире телеканала «Футбол» о других вариантах перехода нападающего Даниила Сикана, помимо «Ганзы».
Мы понимали, что он недостаточно играет. Ему в этом возрасте нужна игровая практика.
Наверное, в каком-то промежутке времени в чемпионате он нам пригодился бы. Видите, Траоре травмировался. Непонятно, как дальше будет с ребятами на его позиции.
С другой стороны, мы понимаем, что ему нужно играть. Он тоже изъявил желание попробовать себя в другом чемпионате, мы пошли ему навстречу.
Два-три варианта были, но они то возникали, то пропадали. Один возник вообще тогда, когда мы уже подписали документы с «Ганзой». Уже было поздно. Главное, чтобы он играл.
Напомним, Сикан забил дебютный мяч за «Ганзу».
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