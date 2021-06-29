«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
У Супряги появился конкурент. «Торино» интересны два форварда
До ухода Белотти трансферов не будет
Владислав Супряга / Фото: Динамо Киев
Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга является одним из двух кандидатов на переход в «Торино», если итальянский клуб покинет Андреа Белотти, сообщает torinogranata.it,
На текущий момент известно, что «Торино»также рассматривает возможность подписания нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.
Напомним, ранее стало известно, что «Торино» собирается начать переговоры с «Динамо» по Супряге.
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