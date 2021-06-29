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У Супряги появился конкурент. «Торино» интересны два форварда

До ухода Белотти трансферов не будет

Футбол Украинская Премьер-лига
15:48
У Супряги появился конкурент. «Торино» интересны два форварда
Владислав Супряга / Фото: Динамо Киев

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга является одним из двух кандидатов на переход в «Торино», если итальянский клуб покинет Андреа Белотти, сообщает torinogranata.it,

На текущий момент известно, что «Торино»также рассматривает возможность подписания нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.

Напомним, ранее стало известно, что «Торино» собирается начать переговоры с «Динамо» по Супряге.

Карен Агабекян
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Теги

Владислав Супряга Торино Динамо Киев

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