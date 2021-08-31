Трубин признался, где мечтал поиграть с детства
У Трубина появился собственный логотип
Голкипер «Шахтера» хочет запомниться не только на футбольном поле
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтер» Анатолий Трубин рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о старте своей деятельности вне футбольного поля.
Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе, а и в другой сфере. Создали логотип, можно это все раскручивать.
Это очень важно в эпоху соцсетей. Это не должно мешать главному твоему делу, но задумываться про это важно и нужно.
Трубин также признался, где мечтал поиграть с детства.
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