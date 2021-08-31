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У Трубина появился собственный логотип

Голкипер «Шахтера» хочет запомниться не только на футбольном поле
Футбол Украинская Премьер-лига
20:54
У Трубина появился собственный логотип
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтер» Анатолий Трубин рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» о старте своей деятельности вне футбольного поля.

Хочется, чтобы Трубина запомнили не только в футболе, а и в другой сфере. Создали логотип, можно это все раскручивать.

Это очень важно в эпоху соцсетей. Это не должно мешать главному твоему делу, но задумываться про это важно и нужно.

Трубин также признался, где мечтал поиграть с детства.

Сергей Стаднюк
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Теги

Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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