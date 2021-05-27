«Бетис» и «Валенсия» выдали голевую ничью
В «Валенсии» назначили нового главного тренера
Бордалас в прошлом сезоне возглавлял «Хетафе»
14:46
Пепе Бордалас / Фото: Get Spanish Football News
«Валенсия» на официальном сайте объявил о назначении 57-летнего Пепе Бордаласа на должность главного тренера.
Со специалистом подписали контракт до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Бордалас возглавлял «Хетафе», с которым занял 15-е место. Отметим, что «Валенсия» завершила сезон 13-й.
Напомним, ранее «Валенсия» расторгла соглашение с наставником клуба Хави Грасией.
Комментарии 0