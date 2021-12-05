У Яремчука – кризис? Форвард стал одним из худших игроков «Бенфики» в матче со «Спортингом»

Украинский форвард не забивает за «орлов» больше 2-х месяцев

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Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук стал одним из худших игроков своей команды в матче со «Спортингом» (1:3) в последнем туре чемпионата Португалии по версии портала WhoScored.

Яремчук получил оценку 5,8 – вторая худшая оценка среди всех игроков. Яремчук вышел на поле на замену в перерыве, но результативными действиями не отметился.

В целом же, украинец не забивает за «Бенфику» с 25-го сентября – уже больше двух месяцев.