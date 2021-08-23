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У Яремчука в «Бенфике» появился новый партнер по атаке

«Орлы» подписали игрока на позицию, где может сыграть украинец
Футбол Украинские легионеры
18:10
У Яремчука в «Бенфике» появился новый партнер по атаке
Неменья Радоньич / Фото - Бенфика

Вингер Неманья Радоньич присоединился к «Бенфике». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок будет выступать за «орлов» на протяжение года. Он заключил арендное соглашение.

Права на Радоньича принадлежат «Марселю». За «Олимпик» серб отличился 8 голами и 3 результативными передачами в 63 матчах.

Отметим, что позицию слева в атаке может закрыть украинец Роман Яремчук. Ранее «Бенфика» продала конкурента форварда на основной позиции в «Вольфсбург».

Сергей Стаднюк
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Бенфика Роман Яремчук

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