У защитника «Шахтера» диагностирован коронавирус. Объявлены результаты тестирования команды

Из-за сложной эпидемиологической ситуации матч с «Ромой» пройдет при пустых трибунах

Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Пресс-служба «Шахтера» в клубном твиттере опубликовала результаты тестирования команды на коронавирус. Уже сегодня, 18 марта, «горняки» встретятся с «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Заболевание было выявлено у защитника «оранжево-черных» Виктора Корниенко. Остальные футболисты здоровы.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве, поединок состоится на НСК «Олимпийский» при пустых трибунах.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.