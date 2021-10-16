Новичок «Металлиста-1925»: «В 18 лет мог оказаться в «Шахтере», но не сложилось»
У защитника юношеской сборной Украины есть варианты продолжения карьеры в России и Европе
18-летний игрок раздумывает над противоположными путями развития карьеры
16 октября 15:25
Фото - УАФ
Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» и юношеской сборной Украины Марка Мампасси, оценил вероятность перехода своего клиента в «Спартак» за 3 млн евро. Текущий сезон 18-летний игрок начал в «Мариуполе» на правах аренды.
Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе.
Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный.
Напомним, сборная Украины U-19 с Мампасси в составе выиграла группу в первом раунде отбора на Евро-2022.
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