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У Зубкова отобрали гол, а «Ференцварош» в четвертый раз проиграл в ЛЕ

Венгерский клуб ни разу не победил в этом розыгрыше турнира
Футбол Лига Европы UEFA
07:39
У Зубкова отобрали гол, а «Ференцварош» в четвертый раз проиграл в ЛЕ
фото - The Guardian

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» дома принимал шотландский «Селтик».

Гости уже на третьей минуте вышли вперед благодаря результативному выстрелу Фурухаси.

Но вскоре последовал ответ от венгерской команды – украинский хавбек Александр Зубков расписался в воротах соперника, но рефери оформил это в протоколе как автогол Юрановича.

За этим последовали второй и третий голы гостей – отличились Жота и Абада.

Лишь под занавес встречи Узуни смог сократить отставание венгров, но зацепиться за очки так и не получилось.

«Ференцварош» проиграл все свои четыре матча в Лиге Европы, и идет на последней строчке в группе.

Лиге Европы, группа G.

«Ференцварош» – «Селтик» 2:3

Голы: Юранович, 11 (автогол), Узуни, 86 – Фурухаси, 3, Жота, 23, Абада, 60.

«Ференцварош»: Богдан, Сомалиа, Блажич, Ммаэ, Чивич (Чабрая, 73), Зубков (Санто, 81), Сакариассен (Мак, 67), Нген (Ммаэ, 67), Вечеи (Лончар, 73), Лаидуни, Узуни.

«Селтик»: Харт, Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш (Скейлз, 89), Юранович, Абада (Форрест, 70), Тернбулл, Макгрегор, Битон (Маккарти, 78), Жота (Джонстон, 70), Фурухаси (Якумакис, 70).

Предупреждения: Уэлш (9), Ммаэ (90).

Павел Харченко
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Ференцварош Александр Зубков Брага

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