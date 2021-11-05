У Зубкова отобрали гол, а «Ференцварош» в четвертый раз проиграл в ЛЕ

Венгерский клуб ни разу не победил в этом розыгрыше турнира

фото - The Guardian В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» дома принимал шотландский «Селтик». Гости уже на третьей минуте вышли вперед благодаря результативному выстрелу Фурухаси. Но вскоре последовал ответ от венгерской команды – украинский хавбек Александр Зубков расписался в воротах соперника, но рефери оформил это в протоколе как автогол Юрановича. За этим последовали второй и третий голы гостей – отличились Жота и Абада. Лишь под занавес встречи Узуни смог сократить отставание венгров, но зацепиться за очки так и не получилось. «Ференцварош» проиграл все свои четыре матча в Лиге Европы, и идет на последней строчке в группе. Лиге Европы, группа G. «Ференцварош» – «Селтик» 2:3 Голы: Юранович, 11 (автогол), Узуни, 86 – Фурухаси, 3, Жота, 23, Абада, 60. «Ференцварош»: Богдан, Сомалиа, Блажич, Ммаэ, Чивич (Чабрая, 73), Зубков (Санто, 81), Сакариассен (Мак, 67), Нген (Ммаэ, 67), Вечеи (Лончар, 73), Лаидуни, Узуни. «Селтик»: Харт, Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш (Скейлз, 89), Юранович, Абада (Форрест, 70), Тернбулл, Макгрегор, Битон (Маккарти, 78), Жота (Джонстон, 70), Фурухаси (Якумакис, 70). Предупреждения: Уэлш (9), Ммаэ (90).

Павел Харченко