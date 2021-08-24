УАФ: Лучи потребовалась операция после ДТП, угрозы жизни нет

Функционер попал в аварию вечером 23 августа

Лучано Лучи / Фото - ФК Олимпик

УАФ на своем официальном сайте подтвердила, что глава Комитета арбитров Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень попали в ДТП. Руководитель спортивно-медицинского комитета организации Вячеслав Попов рассказал о состоянии функционеров.

Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника. Планирую остаться здесь до утра. Более подробную информацию о состоянии пострадавших можно будет сообщить позже. Пока только могу добавить, что ситуация – под полным контролем Украинской ассоциации футбола.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадало шестеро человек.