УАФ назначила арбитров на 16-й тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил арбитров на все матчи 16-й тур УПЛ.
27 ноября (суббота)
«Минай» – «Динамо» – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
«Черноморец» – «Десна» – Игорь Пасхал (Херсон)
«Днепр-1» – «Ворскла» – Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)
28 ноября (воскресенье)
«Ингулец» – «Шахтер» – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)
«Рух» – «Металлист 1925» – Александр Омельченко (Славянск)
«Колос» – «Верес» – Дмитрий Панчишин (Харьков)
29 ноября (понедельник)
«Александрия» – «Заря» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Напомним, тренер «Шахтера» Давиде Поссанцини поделился впечатлениями о работе арбитров в УПЛ.