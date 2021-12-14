УАФ назвала дату, когда «Динамо» и «Шахтер» узнают свох соперников в Кубке Украины

Среди четвертьфиналистов всего один представитель низших дивизионов. И тот – неприятный

Фото - ФК Динамо Киев

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 15 декабря в 14:00. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

На данной стадии УПЛ представляют 7 команд. Это «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия» и «Львов».

В этом году до данного этапа дошел лишь один представитель из низших дивизионов. Это харьковский «Металлист» из Первой лиги.

Напомним, последним четвертьфиналистом стал «Днепр-1», обыгравший ЛНЗ в перенесенном матче.