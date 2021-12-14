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УАФ назвала дату, когда «Динамо» и «Шахтер» узнают свох соперников в Кубке Украины
Среди четвертьфиналистов всего один представитель низших дивизионов. И тот – неприятный
14 декабря 12:00
Фото - ФК Динамо Киев
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 15 декабря в 14:00. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
На данной стадии УПЛ представляют 7 команд. Это «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия» и «Львов».
В этом году до данного этапа дошел лишь один представитель из низших дивизионов. Это харьковский «Металлист» из Первой лиги.
Напомним, последним четвертьфиналистом стал «Днепр-1», обыгравший ЛНЗ в перенесенном матче.
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