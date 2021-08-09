Стало известно место проведения матча отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина
УАФ не рассматривает никого кроме Реброва на пост тренера сборной Украины
С «Аль-Айном» пока не договорились
16:10
Фото: fradi.hu
9 августа состоится исполком УАФ, где главным вопросом будет обсуждение кандидатуры нового главного тренера сборной Украины.
Главным и единственным кандидатом на пост тренера является Сергей Ребров. Другие кандидаты не рассматриваются.
Впрочем, из-за контракта украинца с «Аль-Айном» переговоры пока не продвинулись. УАФ надеется, что сможет договориться с клубом из ОАЭ.
Сообщалось, что Ребров уже в Киеве и готов возглавить сборную Украины.Также на исполкоме будут рассматриваться вопросы о регламенте соревнований и по статусу футболистам.