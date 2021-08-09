УАФ не рассматривает никого кроме Реброва на пост тренера сборной Украины

С «Аль-Айном» пока не договорились

Фото: fradi.hu

9 августа состоится исполком УАФ, где главным вопросом будет обсуждение кандидатуры нового главного тренера сборной Украины.

Главным и единственным кандидатом на пост тренера является Сергей Ребров. Другие кандидаты не рассматриваются.

Впрочем, из-за контракта украинца с «Аль-Айном» переговоры пока не продвинулись. УАФ надеется, что сможет договориться с клубом из ОАЭ.

Сообщалось, что Ребров уже в Киеве и готов возглавить сборную Украины.