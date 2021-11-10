В УАФ назвали дату, когда определится последний четвертьфиналист Кубка Украины
УАФ обратилась в UEFA по поводу ситуации с матчем против Боснии и Герцеговины
Сборная Украины рискует остаться без поддержки в решающей игре отбора на чемпионат мира
16:57
Фото - УАФ
Сборная Украины рискует остаться без поддержки болельщиков в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Принимающая сторона отказалась выделить сопернику 5-процентную квоту билетов.
По поводу сложившейся ситуации УАФ обратилась в UEFA с официальным письмом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Украинские функционеры просят Европейский футбольный союз разобраться в позиции ассоциации соперника. UEFA получил просьбу вмешаться в ситуацию, чтобы правила допуска фанатов гостей на матч были соблюдены.
Напомним, решение не допустить болельщиков сборной Украины объяснялось эпидемиологической ситуацией в Боснии и Герцеговине.
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