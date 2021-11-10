УАФ обратилась в UEFA по поводу ситуации с матчем против Боснии и Герцеговины

Сборная Украины рискует остаться без поддержки в решающей игре отбора на чемпионат мира

Фото - УАФ Сборная Украины рискует остаться без поддержки болельщиков в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Принимающая сторона отказалась выделить сопернику 5-процентную квоту билетов. По поводу сложившейся ситуации УАФ обратилась в UEFA с официальным письмом. Об этом сообщает пресс-служба организации. Украинские функционеры просят Европейский футбольный союз разобраться в позиции ассоциации соперника. UEFA получил просьбу вмешаться в ситуацию, чтобы правила допуска фанатов гостей на матч были соблюдены. Напомним, решение не допустить болельщиков сборной Украины объяснялось эпидемиологической ситуацией в Боснии и Герцеговине.

Сергей Стаднюк